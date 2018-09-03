Парубий о планах ВРУ девятого созыва: ЦИК, Избирательный кодекс и изменения к Конституции

Работу украинского парламента осенью должны пронизать два важных блока законопроектов – блок вопросов по евроинтеграции и блок экономических вопросов.

Об этом сегодня во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп, которое транслирует телеканал ZIK, сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Председатель ВРУ очертил планы работы ВРУ девятого созыва. С его слов, осень должна быть пронизана двумя блоками вопросов: «Два очень важных блока, которые пронизают осень – это вопрос законов, необходимых для евроинтеграции, для выполнения соглашения об Ассоциации». Другой – блок экономических вопросов.

Среди прочего, народным избранникам осенью предлагают рассмотреть блок вопросов по безопасности, в частности, информационной безопасности. Председатель ВРУ также подчеркнул необходимость изменений в Конституции, напомнив, что КСУ дал свое решение относительно двух законопроектов о депутатской неприкосновенности, поэтому теперь ВР должна принять свое решение. Андрей Парубий также подчеркнул, что будет поддерживать ключевые внешнеполитические стратегии – курс Украины к вступлению в НАТО и ЕС, если они будут закреплены в Основном законе.

Еще одним важным вопросом спикер назвал принятие госбюджета на 2019 год. Андрей Парубий также обратил внимание на необходимость реформирования парламента и выразил надежду, что этой осенью Рада примет законы, необходимые для воплощеня реформы.

На этой пленарной неделе, как отметил спикер, Раде предлагают рассмотреть ряд евроинтеграционных законов, в четверг – блок вопросов национальной безопасности, а также «погасить долги» – рассмотреть законопроекты относительно ратификаций, которых накопилось более двух десятков. Председатель ВРУ отметил, что в среду избранникам предлагают начать рассмотрение законопроекта про бизнес-омбудсмен с тем, чтобы завершить рассмотрение в четверг.

Напомним, открытие девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва состоится 4 сентября 2018 года в 10 часов в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Восьмую сессию ВРУ восьмого созыва председатель ВРУ Андрей Парубий закрыл в июле.

Закрывая восьмую сессию ВРУ, спикер заявил, что первым вопросом девятой сессии Верховной Рады восьмого созыва должен стать вопрос относительно обновления ЦИК.

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