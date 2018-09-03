Осталось пять дней: известные украинцы призывают подписать петицию в поддержку Сенцова

Активисты различных общественных организаций анонсировали начало Всеукраинского флешмоба с призывом подписать петицию на сайте Белого дома в поддержку Олега Сенцова и других крымчан в Кремле. Для того, чтобы собрать необходимые сто тысяч подписей, осталось пять дней.

По состоянию на сегодня петицию подписали более 33 тысячи человек, передает Радио Свобода.

К флешмобу уже присоединились известные музыканты, актеры, спортсмены, волонтеры и активисты.

Александра Матвийчук, инициатор глобальной акции #SaveOlegSentsov, отмечает, что подписание петиции требует нескольких минут, но имеет важное международное значение.

«Наша солидарность сейчас измеряется калькулятором. Сейчас недостаточно просто подписать эту петицию, надо выслать ее знакомым, распространить. Возможно, такое количество сейчас собрать сложно, но судьба Олега и вызов, который он поставил перед собой намного сложнее», – говорит Матвийчук.

Актриса Молодого театра Римма Зюбина высказывает мнение, что просто наблюдать за тем, как умирает человек – недопустимо.

«Задумайтесь над этими ужасными цифрами – 113-й день голодовки. Так, врачи говорят, что вернуться к нормальной жизни после такого сложно. Но мы должны осознавать, когда завтракаем, ужинаем, что где-то за нас с вами, за справедливость голодает Олег Сенцов. Если мы хотим сказать что-то миру, мы можем это сделать», – убеждена она.

Найти петицию можно на странице в сети Facebook на странице SaveOlegSentsov.

Олег Сенцов осужден в России на 20 лет заключения по обвинению в подготовке терактов в анексированном Крыму. Режиссер отвергает обвинения. С 14 мая он держит голодовку, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных.

По данным правозащитников, на территории России и аннексированного ею Крыма находятся 70 украинских политзаключенных.

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