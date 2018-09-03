«Ошибка природы»: ученые обнародовали новую гипотезу появления человека на Земле

Человек, как утверждает команда генетиков из Бельгии, является ошибкой природы и появился на Земле в результате генетического сбоя.

Об этом сообщают Любопытства.

Теперь люди вынуждены расплачиваться здоровьем за свое присутствие на планете. Человеку, по мнению специалистов Брюссельского свободного университета, возвыситься среди мира фауны помогла мутация генов, что проявляется в его эмбриональном состоянии.

В это время происходит дублирование участка ДНК, что способствует появлению гена NOTCH2NL, отсутствующего у животных. Специфическая микромолекула, которая выступила в роли интеллектуального допинга, спровоцировала ускоренное продуцирование новых нейронов, что привело к увеличению у человека коры головного мозга, что позволило ему мыслить, говорить и наделило еще рядом возможностей.

Как предполагают исследователи из Бельгии, мутация произошла около 3,5 млн назад. Такой срок для стабилизации функционирования генов считается недостаточным. Именно из-за сбоев в их работе, человечество сталкивается с такими серьезными заболеваниями и отклонениями, как шизофрения, аутизм, микро – и макроцефалия.

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