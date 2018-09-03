ООС: боевики совершили 16 обстрелов, ранены 8 украинских защитников

На протяжении минувших суток российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Шумы, Южное, Каменка, Марьинка, Березовое, Павлополь, Гнутове, Лебединское, Водяное и Широкине.
Вследствие обстрелов позиций Объединенных сил 4 военнослужащих в течение суток получили ранения, еще четверо получили легкие повреждения. Сообщается, что все они вовремя эвакуированы из позиций, доставлены в медицинские учреждения и получают надлежащее лечение.
По данным разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены и еще шестеро ранены.