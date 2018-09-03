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понедельник, 3 сентября, 2018, 20:55 События
На Херсонщине обнаружили токсичные химические вещества в воздухе, вероятно, из Крыма

В понедельник, 3 сентября, в Херсонской области обнаружили токсичные химические вещества в воздухе.

Об этом в Facebook сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Слободян сообщает, что об этом уже проинформированы местные органы самоуправления, ГСЧС и другие правоохранительные органы. Также внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов, пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать ситуацию.

«Сегодня около 15 часов, во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда обнаружили наличие химических веществ в воздухе. Приборы показали превышение содержания химических веществ (токсические промышленные вещества)», – сообщил Слободян.

Добавим, что в Крыму назвали вероятную причину выбросов неизвестного вещества. В частности, предполагается, что из-за продолжительной засухи начало испаряться содержание кислотонакопителя, которое использует филиал ООО «Титановые инвестиции».

 
КрымэкологияХерсонская областьновости Украины
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