На Херсонщине обнаружили токсичные химические вещества в воздухе, вероятно, из Крыма

В понедельник, 3 сентября, в Херсонской области обнаружили токсичные химические вещества в воздухе.
Об этом в Facebook сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Слободян сообщает, что об этом уже проинформированы местные органы самоуправления, ГСЧС и другие правоохранительные органы. Также внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов, пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать ситуацию.
«Сегодня около 15 часов, во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда обнаружили наличие химических веществ в воздухе. Приборы показали превышение содержания химических веществ (токсические промышленные вещества)», – сообщил Слободян.
Добавим, что в Крыму назвали вероятную причину выбросов неизвестного вещества. В частности, предполагается, что из-за продолжительной засухи начало испаряться содержание кислотонакопителя, которое использует филиал ООО «Титановые инвестиции».