МИД Франции: убийство Захарченко не должно повлиять на минский и нормандский форматы

Убийство главы «ДНР» Александра Захарченко не отменяет необходимости выполнения Минских договоренностей и проведение встреч в «нормандском формате».

Об этом говорится в комментарии на сайте МИД Франции, информирует «Европейская правда».

«Последние события на востоке Украины вряд ли ставят под сомнение обязательства сторон относительно Минских договоренностей, а также актуальность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной», – говорится в сообщении.

«Именно из-за того, что может возникнуть напряженность, необходимо добросовестно проводить переговоры», – отметили в министерстве.

Ранее в МИД Германии заявили, что убийство Захарченко не должно негативно повлиять на реализацию Минских соглашений и продолжения переговорного процесса.

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