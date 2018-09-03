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понедельник, 3 сентября, 2018, 20:45 Политика
МИД Франции: убийство Захарченко не должно повлиять на минский и нормандский форматы

Убийство главы «ДНР» Александра Захарченко не отменяет необходимости выполнения Минских договоренностей и проведение встреч в «нормандском формате».

Об этом говорится в комментарии на сайте МИД Франции, информирует «Европейская правда».

«Последние события на востоке Украины вряд ли ставят под сомнение обязательства сторон относительно Минских договоренностей, а также актуальность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной», – говорится в сообщении.

«Именно из-за того, что может возникнуть напряженность, необходимо добросовестно проводить переговоры», – отметили в министерстве.

Ранее в МИД Германии заявили, что убийство Захарченко не должно негативно повлиять на реализацию Минских соглашений и продолжения переговорного процесса.

 
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2018-09-03 22:03 :27