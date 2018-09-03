Мухи способны ориентироваться в пространстве по солнцу, – ученые

Обычные дрозофилы могут летать десятки километров в нужном направлении, не имея никаких ориентиров, а все благодаря солнцу.

Обычные плодовые мухи-дрозофилы живут повсеместно, даже в пустыне, и могут совершать перелеты на расстояние свыше 10 километров. Такое поведение мух ученые наблюдали еще несколько десятилетий назад в пустыне Мохаве, где, казалось бы, нет никаких четких и простых ориентиров, которыми могут воспользоваться насекомые. Только теперь обнаружено, что дрозофилам удается не потеряться в пространстве благодаря солнцу.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology, пишет naked-science.

Майкл Дикинсон (Michael Dickinson) и его коллеги из Калифорнийского технологического института проводили эксперименты с мухами в лаборатории. Ученые устроили им нечто вроде «симулятора полета», в котором те могли «двигаться» по ничем не ограниченному виртуальному пространству «пустыни», направляясь и взмахивая крыльями в потоке воздуха, но в реальности оставаясь закрепленными на месте.

Опыты показали, что мухи выбирают направление полета так, что небольшое яркое пятно на фоне – условное солнце – остается у них под постоянным углом. Более того, насекомые запоминали это направление и, при отключении «солнца», теряли дорогу, а когда его включали снова – легко возвращались к исходному направлению. Что характерно, у каждой мухи направление полета было своим: каждая летела в свою сторону, но при этом точно знала, куда, ориентируясь по свету.

Такая способность требует наличия специализированных нейронов: их роль могут играть клетки E-PG, не так давно идентифицированные в мозге дрозофил. Майклу Дикинсону вместе с соавторами удалось подавить работу этих нейронов, что «отключило» у мух способность к сложной навигации по солнцу. Вместо выбора и содержания точного угла, насекомые просто летели строго в направлении света.

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