Могерини заявила, что не планирует оставаться на посту главного дипломата ЕС

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини отметила, что не планирует продолжать работу на посту после окончания своего срока в следующем году.

Об этом сообщает Agence France-Presse, информирует «Тиждень».

Отмечается, что данное заявление прозвучало во время встречи послов ЕС.

Так, Могерини заявила, что будет настойчиво работать в течение года, чтобы покинуть «дом в порядке» для своего преемника.

В частности, срок полномочий Могерини, и остальных членов Еврокомиссии, которую возглавляет президент Жан-Клод Юнкер, завершится в октябре 2019 года.

«Мы должны много сделать в этом году. Прежде всего, чтобы сохранить то, чего мы достигли... Мы должны завершить работу и оставить ее тому, кто будет иметь честь, удовольствие, делать эту работу после меня со следующего года, в полном порядке», – подчеркнула она.

Ранее Могерини заявила, что только полное выполнение Минских соглашений является ключевым элементом для того, чтобы в отношениях ЕС и России произошли изменения.

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