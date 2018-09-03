live
Aнонси
Анонс програми DROZDOV
Анонс програми DROZDOV
4 сентября, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
4 сентября, вторник
Анонс програми
Анонс програми "Громадська прокуратура": "Тернопільські війни" між владою та народом. Хто переможе? - 4.09.18, о 23.00
4 сентября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 3 сентября, 2018, 20:36 Мир
Могерини заявила, что не планирует оставаться на посту главного дипломата ЕС

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини отметила, что не планирует продолжать работу на посту после окончания своего срока в следующем году.

Об этом сообщает Agence France-Presse, информирует «Тиждень».

Отмечается, что данное заявление прозвучало во время встречи послов ЕС.

Так, Могерини заявила, что будет настойчиво работать в течение года, чтобы покинуть «дом в порядке» для своего преемника.

В частности, срок полномочий Могерини, и остальных членов Еврокомиссии, которую возглавляет президент Жан-Клод Юнкер, завершится в октябре 2019 года.

«Мы должны много сделать в этом году. Прежде всего, чтобы сохранить то, чего мы достигли... Мы должны завершить работу и оставить ее тому, кто будет иметь честь, удовольствие, делать эту работу после меня со следующего года, в полном порядке», – подчеркнула она.

Ранее Могерини заявила, что только полное выполнение Минских соглашений является ключевым элементом для того, чтобы в отношениях ЕС и России произошли изменения.

 
ЕСМогерининовости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-03 22:03 :24