Мы не пролонговываем договор с РФ, а не разрываем его, – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией не расторгается, а прекращает свое действие из-за его не продления.

Об этом Порошенко сообщил во время встречи с лидерами фракций Верховной Рады в Администрации президента, информирует «Украинская правда».

«Подчеркиваю, что он (договор – УП) не разрывается, поскольку это сложная и долгая процедура, а он прекращает свое действие в связи с не продлением», – сказал Порошенко.

По его словам, принятие соответствующего решения является исключительно компетенцией президента Украины.

«Я планирую в ближайшее время по этому поводу после внесения предложений министерством иностранных дел провести заседание СНБО и в срок до 30 сентября направить за своей подписью сообщения РФ о не продлении действия указанного соглашения», – отметил президент.

Порошенко добавил, что это решение не требует голосования в парламенте.

«Но, безусловно, я хотел бы провести по этому поводу консультации для того, чтобы учесть позицию, мнение парламента и СНБО», – отметил президент.

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