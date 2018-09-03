Мейлах Шейхет отказался от награды: Власть Львова разрушает еврейское наследие

Вчера, 2 сентября, во Львовском городском совете по случаю 75 годовщины ликвидации Львовского гетто и Яновского концлагеря состоялось празднование лиц, которые исследуют, сохраняют и популяризируют еврейское наследие Львова и региона. Символическим отличием стали копии ключа от синагоги, которая была уничтожена в годы войны. Этими ключами должны были наградить 75 человек, однако получили 74, поскольку от такой награды отказался директор Центра исследования иудаики и благотворительной организации «Еврейское возрождение» Мейлах Шейхет. По его мнению, власть города систематически разрушает во Львове еврейское наследие.

Мейлах Шейхет в Фейсбук объяснил свой поступок.

«Во Львове далее существует жуткая ситуация относительно еврейского культурного наследия... Сегодня подарили символические ключи от уничтоженных синагог Львова тем отметив работу известных профессионалов в сохранение еврейского культурного наследия Галичины. Мне также должны были вручить такой ключ, но я решил отказаться от получения символического ключа», – написал Мейлах Шейхет.

По его мнению, во Львове сейчас стоит вопрос о спланированном игнорировании памяти еврейского исторического присутствия, которое составляет негативное впечатление об отношениях между двумя народами.

«Согласно иудейских принципов я не могу принять символический ключ потому что аутентичное еврейское наследие подвергается пыткам, вандализму, коммерциализации или игнорируется во Львове. По сегодняшний день еврейские кладбища во Львове оккупированны базарами, незаконной застройкой, еврейские массовые захоронения не увековечены, синагоги и их остатки используются не по назначению в коммерческих и политических потребностях, включая ревизионизм Холокоста. Все это местной и Мировой еврейской общине причиняет тяжелую боль», – написал Мейлах Шейхет.

Интересный факт, что городская власть никаким образом не отреагировала на это. На сайте ЛГС это событие красиво и помпезно описали, особенно подробно переданы слова городского головы Львова Андрея Садового. Однако, ни слова нет о том, что кто-то отказался от награды. На сайте пишется, что 75 человек получили эти символические ключи, хотя фактически – 74. На это, в частности, обратило внимание издание Радио Свобода.

Также стоит упомянуть, что уже покойный сенатор Джон Маккейн, еще в 2015 году выразил обеспокоенность относительно антисемитских настроений во Львове. 20 апреля 2015 г. было написано открытое письмо от имени Маккейна к городскому председателю Львова Андрею Садовому, где последнего обвинили в игре на публику. Перевод этого письма можно прочитать на Фейсбук странице все того же директора Центра исследования иудаики и благотворительной организации «Еврейское возрождение» Мейлах Шейхета.

«Меня, однако, и дальше беспокоят действия Львовского городского совета, которые противоречат вашему заявлению относительно решения этих вопросов. Земельные аукционы продолжаются, и выдача разрешений на застройку в историческом еврейском квартале демонстрируют вопиющее неуважение к законам Украины о неприкосновенности мест захоронения человеческих останков и недопущения приватизации и застройки кладбищ. Более того, эти действия, происходящие во время исследования законности выдачи этих разрешений без принятия Государственного комитета по охране культурного наследия, вызывают большое беспокойство. Ваши слова не совпадают с действиями городского совета и я надеюсь, что вы выступите против продолжения этих действий», – говорится в письме.

Напомним, во Львове 2 сентября состоялись мемориальные мероприятия к 75 годовщине ликвидации Львовского гетто и Яновского концлагеря.

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