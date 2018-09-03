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понедельник, 3 сентября, 2018, 8:43 Политика
Медведчук контактировал со штабом Трампа, – Рейтерс

Советники штаба президента США Дональда Трампа, которыми руководил Пол Манафорт, только за последние 7 месяцев избирательной кампании имели около 18 контактов с российскими чиновниками и приближенными к Кремлю людьми.

Об этом сообщает Рейтерс.

Одним из таких людей был кум Путина, украинский олигарх и политик Виктор Медведчук.

С кем именно в штабе Трампа контактировал Медведчук – неизвестно, но темы разговоров касались сотрудничества России и США.
Виктор МедведчукПол Манафортновости Украиныновости политики
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2018-09-03 10:28 :57