Медведчук контактировал со штабом Трампа, – Рейтерс

Советники штаба президента США Дональда Трампа, которыми руководил Пол Манафорт, только за последние 7 месяцев избирательной кампании имели около 18 контактов с российскими чиновниками и приближенными к Кремлю людьми.

Об этом сообщает Рейтерс.

Одним из таких людей был кум Путина, украинский олигарх и политик Виктор Медведчук.

С кем именно в штабе Трампа контактировал Медведчук – неизвестно, но темы разговоров касались сотрудничества России и США.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.