Лавров заявил о безальтернативности Минских договоренностей

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

По словам Лаврова, Минские соглашения остаются единственным путем для урегулирования ситуации на Донбассе.

«Мы сыграли решающую роль в выработке минских договоренностей, которые остаются единственным путем преодоления кризиса на востоке Украины. Мы готовы этому всячески способствовать... Едва ли до выборов на Украине киевские власти смогут изменить свою полностью деструктивную линию на саботаж и подрыв всего того, о чем договорились лидеры России, Германии, Франции и Украины в феврале 2015 года», – сказал Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство главы «ДНР» Александра Захарченко провокацией, направленной на срыв Минских договоренностей.

31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.

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