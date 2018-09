Курьез на похоронах Маккейна: Буш-младший угощал Обаму конфетами

На похоронах американского сенатора Джона Маккейна бывший президент США Джордж Буш-младший и экс-первая леди Мишель Обама сидели рядом и попали в объектив фотографов.

Об этом сообщает New York Post.

Пока перед собравшимися выступал экс-сенатор Джозеф Либерман, Буш-младший взял из рук своей супруги Лоры конфету и передал ее Мишель Обаме. Та улыбнулась и прошептала в ответ: «Спасибо».

A "sweet moment between two friends at John McCain's memorial service, as George W. Bush passes a piece of candy to Michelle Obama: https://t.co/O6YknKKDGb pic.twitter.com/lXhrn3pbE2