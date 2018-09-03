Кредитки, права, фото футболиста – британцы вернули кошелек, который украли 18 лет назад

39-летняя Джоанна Бивен была поражена, когда полиция вернула ей кошелек, который был украден в Сент-Айвс, Великобритания, в 2000 году.

Конечно же, денег в кошельке не оказалось, но вот кредитные карты, водительские права, а также фото футболиста Эрика Кантона были на месте, пишет yaizakon.com.ua.

Сумка Джоанны, в которой был кошелек, похитили со стойки регистрации в одном из отелей Сент-Айвса, где 21-летняя девушка работала администратором.

Сумку вскоре нашли в канаве неподалеку от отеля, но кошелька в ней не было. Полиция так и не сумела задержать вора, и Джоанні пришлось смириться с потерей.

За прошедшие годы Джоанна успела переехать, выйти замуж, сменить фамилию и напрочь забыть про неприятный инцидент с кошельком. Каково же было ее удивление, когда позвонил полицейский Фил Дэвис. Он рассказал Джоанні, что ее кошелек наконец был найден в канаве, завернутым в полиэтиленовый пакет.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.