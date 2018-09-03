Константинопольская церковь имеет право самостоятельно предоставлять автокефалию, – Архиерейский собор

На Архиерейском соборе в Стамбуле епископы рассмотрели вопрос о том, насколько Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.

Об этом сообщает «Громадское».

«Ответ, который приняли епископы по результатам этого обсуждения утвердительный – «да, Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Вселенский патриарх Варфоломей в докладе на открытии Архиерейского собора Константинопольской церкви в Стамбуле перечислил многочисленные примеры московского самоуправства в отношении Киевской митрополии начиная с XV века.

1 сентября в Стамбуле начался Архиерейский собор Константинопольской церкви, главной темой которого является предоставлении украинской Православной церкви автокефалии.

Собор продлится до 3 сентября. Вопрос Украины планируют рассмотреть 2 сентября во второй половине дня. Ожидается, что после консультаций с епископами со всего мира Константинопольский патриархат может окончательно определить сроки предоставления Томоса – грамоты, которая объявит о независимости Украинской православной церкви.

Президент Петр Порошенко 17 апреля заявил, что подготовил обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой издать Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала это обращение.

Позже Порошенко заявил, что Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

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