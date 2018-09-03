понедельник, 3 сентября, 2018, 10:07 Мир
Кандидата в депутаты афганского парламента взорвали в собственном авто
Вчера, 2 сентября, кандидат в депутаты парламента Афганистана Анвар Ниязи погиб в результате теракта в Кабуле.
Об этом сообщили сегодня местные СМИ со ссылкой на управление полиции столицы, пишет Интерфакс-Украина.
Отмечается, что автомобиль, в котором ехал Ниязи, был взорван при помощи магнитной бомбы. Также ранения получили трое человек, которые сопровождали политика.
Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла на себя ответственность за теракт.
Парламентские выборы в Афганистане намечены на 20 октября.
Напомним, В Афганистане смертник взорвал бомбу возле здания избиркома.
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