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понедельник, 3 сентября, 2018, 10:07 Мир
Кандидата в депутаты афганского парламента взорвали в собственном авто

Вчера, 2 сентября, кандидат в депутаты парламента Афганистана Анвар Ниязи погиб в результате теракта в Кабуле.

Об этом сообщили сегодня местные СМИ со ссылкой на управление полиции столицы, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что автомобиль, в котором ехал Ниязи, был взорван при помощи магнитной бомбы. Также ранения получили трое человек, которые сопровождали политика.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Парламентские выборы в Афганистане намечены на 20 октября.

Напомним, В Афганистане смертник взорвал бомбу возле здания избиркома.
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2018-09-03 10:29 :13