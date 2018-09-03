Кандидата в депутаты афганского парламента взорвали в собственном авто

Вчера, 2 сентября, кандидат в депутаты парламента Афганистана Анвар Ниязи погиб в результате теракта в Кабуле.

Об этом сообщили сегодня местные СМИ со ссылкой на управление полиции столицы, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что автомобиль, в котором ехал Ниязи, был взорван при помощи магнитной бомбы. Также ранения получили трое человек, которые сопровождали политика.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Парламентские выборы в Афганистане намечены на 20 октября.

Напомним, В Афганистане смертник взорвал бомбу возле здания избиркома.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.