Хмара призвал ввести «криминал» за антиукраинскую пропаганду в русской церкви

За антиукраинскую пропаганду, которую ведет Русская православная церковь в Украине и которая влияет на национальную безопасность, должна быть уголовная ответственность.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил диссидент, Герой Украины Степан Хмара.

Гость программы подчеркнул, что никакого раскола среди украинского православия нет, ведь в Украине есть УПЦ КП и есть УПЦ Московского патриархата – иностранная церковь. Степан Хмара отметил, что сейчас важным является определить юридический статус Русской православной церкви в Украине, перерегистрировав приход и тому подобное.

«Плюс нужно принять определенные поправки к Уголовному кодексу за антиукраинскую пропаганду. Все представители РПЦ в Украине нагло врут и говорят, что в Украине гражданский конфликт, что это братоубийственная война внутри Украины. Так вот, за это должна быть уголовная ответственность, ведь это влияет на национальную безопасность Украины», – считает Степан Хмара.

Гость программы считает, что сотрудники СБУ должны присутствовать на каждой Службе Божьей в храмах УПЦ МП и внимательно слушать, о чем священники говорят на проповедях, ведь известно, что они ведут антиукраинскую пропаганду в грубый способ. Кроме того, следует следить, какую литературу распространяют. Степан Хмара привел пример Почаевской Лавры: «Это страшное! Это стыд за наше государство, что она позволяет такое».

Гость программы считает, что следует наводить порядок в стране, а не надеяться на то, что предоставление Томоса об автокефалии решит все проблемы.

Напомним, Президент Петр Порошенко 17 апреля заявил, что подготовил обращение к Вселенскому патриарху с просьбой дать Томос об автокефалии православной церкви в Украине. 19 апреля Верховная Рада поддержала это обращение.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в Стамбуле состоялась встреча Вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

Спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) рассказал, что Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

Как сообщил сегодня Президент Петр Порошенко, Вселенский Патриархат принял решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам права на создание Поместной Церкви.

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