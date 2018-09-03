Гриневич раскритиковала директоров, которые не смогли 1 Сентября без речей

Наибольшими врагами новой украинской школы, по мнению министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, является равнодушие, бездеятельность и уныние.

Об этом она сказала в эфире Радио Свобода.

«Бездеятельность определенных органов местного самоуправления привела к тому, что мы сейчас имеем ситуацию со срывом закупок. Равнодушие – когда директора школ не интересуются реформой», – отметила она.

Министр говорит, что хотя в некоторых школах праздник 1 сентября проходит в новом формате, до сих пор существует много случаев, когда начало учебного года отмечают затяжной линейкой, на которой детям становится плохо.

«Мы показываем другие форматы. У меня есть план собрать лучшие сценарии и показать их до следующего 1 сентября для тех, кто не может креативить», – рассказала Гриневич, отметив, что этот день должен стать праздником для школьников, а не быть площадкой для речей политиков и чиновников.

При этом она раскритиковала представителей местной власти за то, что они не умеют использовать средства, которые государство выделило на создание новой образовательной среды.

Ранее Гриневич заявляла, что украинские первоклассники этого года будут учиться за новыми ортопедическими партами, учиться творить вместе, отстаивать свое мнение и избегать конфликтов, будут мастерить из конструкторов LEGO, а за учебники возьмутся не раньше октября.

1 сентября стартовал новый учебный год. В этом году 448 тысяч школьников первых классов начали обучение по новым государственным стандартам – программой «Новая украинская школа».

В новом государственном стандарте начального образования определили требования к обязательным результатам обучения и компетенций соискателей образования, то есть, что именно ребенок должен знать, уметь, понимать после завершения четырех первых классов. Новый госстандарт на протяжении 2017-2018 учебного года пилотировал в 100 школах по всей Украине.

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