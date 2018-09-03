Гройсман о намерении «УЗ» повысить тарифы: Следует учитывать реальное состояние национальной экономики

«Укрзализныця» должна учитывать интересы бизнеса и состояние экономики в Украине, чтобы корректировка тарифов на грузовые железнодорожные перевозки была рыночной и приемлемой. Об этом во время рабочего визита на шахту «ДТЭК им. Героев Космоса» заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом во время рабочего визита на шахту «ДТЭК им. Героев Космоса» заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует uaprom.info.

«Укрзализныця» всегда должна учитывать реальное состояние национальной экономики и работать с соответствующими ассоциациями, чтобы любые корректировки (тарифов – прим.) были абсолютно рыночными и приемлемыми для других секторов экономики. Это касается металлургии, агропромышленного комплекса и других отраслей», – заявил Владимир Гройсман.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что решение по тарифам должно быть сбалансировано, поскольку от работы «Укрзализныци» зависят сектора экономики страны, в том числе и те, что ориентированы на экспорт.

«Я за разумный баланс. Поэтому буду призывать участников рынка и «Укрзализныцю» его соблюдать», – заявил Владимир Гройсман и отметил, что консультации бизнеса и «Укрзализныци» по тарифам будут еще продолжаться.

Как сообщалось ранее, руководители профильных промышленных ассоциаций направили письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, вице-премьеру Владимиру Кистиону, министру инфраструктуры Владимиру Емельяну и руководителю «Укрзализныци» Евгению Кравцову, в котором призвали отказаться от реализации проекта приказа Минфинфраструктуры от 13 июля 2018 о росте тарифа на перевозку порожних вагонов.

По мнению руководителей ассоциаций, безосновательное повышение железнодорожных тарифов и стоимости использования вагонов «Укрзализныци» стоило украинской промышленности только за период с ноября 2017 года до июля 2018 почти 19 млрд грн. дополнительно.

Напомним, Государственная регуляторная служба Украины не поддержала это повышение. 29 августа на совещании по этому вопросу председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина сообщила, что постоянно действующая рабочая группа, в состав которой входят представители Государственной регуляторной службы, МЭРТ и Министерства инфраструктуры и транспорта, продолжит рассматривать проект приказа Мининфраструктуры от 13 июля 2018 года, предусматривающий рост тарифов ОАО «Укрзализныця» на перевозку порожних вагонов для 1 класса грузов (уголь, руда, щебень, соль) на 95%. По ее словам, в результате повышения тарифов предприятия понесут дополнительные расходы в размере 5,6 млрд грн, а это существенно усилит финансовую нагрузку на бизнес.

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