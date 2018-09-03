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понедельник, 3 сентября, 2018, 9:48 Общество
Фильм о Василии Слипаке «Миф» победил на кинофестивале в Португалии

Украинский фильм «Миф» победил среди документальных фильмов на фестивале Figueira Film Art, прошедшим с 27 августа по 2 сентября в португальском городе Фигуейр.

Об этом сообщает УНИАН.

«Миф» – фильм Леонида Кантера и Ивана Ясния.

Он повествует историю жизни и гибели Василия Слипака – оперного певца с мировым именем и уникальным голосом, который воевал добровольцем на Донбассе с позывным «Миф» и погиб.

В ленте сочетаются документальные кадры и анимация, которую создал украинский карикатурист Юрий Журавель.

«Миф» – последний фильм режиссера Леонида Кантера, покончившего с собой 4 июня этого года.

К слову, украинско-итальянская лента «Изи» получила премию Kineo Diamond Award на 75-м Венецианском международном кинофестивале.
ПортугалияВасилий СлипаккинофестивальМифновости Украины
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2018-09-03 10:28 :16