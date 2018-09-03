ФСБ подключилась к расследованию убийства Захарченко, ищут украинский след

Сотрудники Федеральной службы безопасности России работают в ОРДО и расследуют убийство главаря боевиков Александра Захарченко.
Об этом заявил журналистам руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа, передает «ТАСС».
«Специалисты там уже работают», – сказал он, отвечая на вопрос, готова ли ФСБ помочь в расследовании убийства.
«Конечно, мы готовы помочь», – добавил он.
Представитель ФСБ при этом указал, что ответственность за убийство Захарченко лежит, скорее всего, на украинских спецслужбах.
«Мы думаем, что это так», – сказал Беседа.
31 августа главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка. В «ДНР» заявили, что в результате взрыва погибли двое человек, девять – пострадали.