Если ЛГС не разблокирует «Пивничную», то ЛОГА вернет ему функции вывоза мусора, – Романчук

С 1 сентября во Львове на ул. Пивничной, 1 ЛКП «Муниципальная стража» установило шлагбаум, чтобы прекратить завоз мусора на эту территорию. В ЛОГА такую ситуацию рассматривают, как самовольное блокирование работы одного из перевозчиков, и готовы, в случае отсутствия компромисса, вернуть городу функции вывоза ТБО.

Сегодня о блокировании работы перегрузочной станции «Пивничная» сообщила пресс-служба ЛГС.

Как отметил городской председатель Львова Андрей Садовый, этот участок планируется городом для использования под индустриальный парк.

«Это вредит работе аэропорта в первую очередь. Шлагбаум установили на прошлой неделе. Сегодня перевозчик «АВЕ» должен использовать другую перегрузочную станцию. Там мы планируем делать индустриальный парк, создавать площадки, новые производства», – прокомментировал Садовый.

Напомним, исполнительный комитет запретил функционирование площадки для перегрузки и брикетирования твердых бытовых отходов на ул. Пивничная, 1. ЛКП «Муниципальная стража» обеспечило осуществление комплексных мер, направленных на исполнение этого решения, в том числе из-за установления ограждения территории и шлагбаума на проезжей части.

На обращение Службы безопасности Украины о недопущении возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте транспортной инфраструктуры г. Львова, исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение, согласно с которым, запрещено функционирование перегрузочной станции твердых бытовых отходов на ул. Пивничная, 1.

Как сообщил в комментарии ИА ZIK директор Департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Назарий Романчук, по состоянию на сегодняшнее утро, туда еще заезжали машины с мусором, но сейчас въезд перегорожен муниципалами.

«Станция «Пивничная», согласно обязательствам, которые взяла на себя АВЕ-Львов, была полностью очищена от накопившегося мусора. Осуществлялись только текущие перегрузки ТБО из мусоровозов сразу на крупногабаритные грузовики», – сообщил директор департамента ЛОГА.

Чиновник рассказал, что лишь недавно узнал о блокировании работы перегрузочной станции и как раз выезжает на место происшествия для переговоров с представителями ЛГС.

«Если компромисса не будет найдено, то ЛОГА готова вернуть городскому совету функции вывоза ТБО из Львова. Ведь закрытие «Пивничной» – это, фактически, блокирование работы одного из перевозчиков, поскольку АВЕ-Львов 2/3 своих отходов вывозит за пределы области», – отметил Назарий Романчук.

Напомним, мусорный кризис начался во Львове в связи с закрытием Гибовицкой свалки в начале лета 2016 года – после гибели людей на свалке. С тех пор во Львове начался длительный период мусорного кризиса – город утопал в отходах.

21 апреля 2017 года во Львовской ОГА руководители Львова, области и мэры 20 городов Львовской области подписали меморандум о сотрудничестве по приему львовского мусора на полигоны области.

22 июня председатель Львовской ОГА Олег Синютка обратился с официальным письмом к городскому председателю Львова с просьбой делегировать облгосадминистрации функции по очистке Львова от мусора. Депутаты Львовского городского совета на сессии 29 июня 2017 года предоставили Львовской ОГА до 30 июня 2019 года полномочия по решению вопросов сбора, хранения, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов. Львов постепенно очистили от отходов и львовяне забыли про мусорную проблему.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.