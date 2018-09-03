Эксперт предупредил о провокациях Кремля вокруг создания Украинской Поместной церкви

Собственная украинская церковь дополняет целостную картину независимого государства. Получение томоса станет последним шагом для освобождения от российской оккупации. И здесь очень важно, чтобы граждане не поддавались на провокации, к которым будет прибегать Кремль.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал политический эксперт Николай Давидюк.

Он подчеркнул: в вопросе предоставления Украине томоса, кроме Порошенко, немало сделал и третий президент Украины Виктор Ющенко. Ведь еще при нем была разработана соответствующая идеологическая стратегия.

«В свое время такие обращения делал и Кравчук. Правда, Вселенским патриархатом они не были услышаны», – отметил Давидюк.

И, как бы там не было, по его мнению, предоставление Украине томоса будет победой целого государства. Ведь таким образом получим освобождение от российской колонизации.

«Это большой государственный шаг, возможно, один из самых больших, который, неизвестно, будет ли оценен электорально, и все же поможет Порошенко занять свое место в истории. Ведь как раз при нем это государственническое решение и добывается», – подчеркнул политэксперт.

К тому же, по его мнению, автокефалия Церкви для Украины станет «последним шагом для освобождения от российской оккупации». Мол, собственная церковь и дополняет всю картину независимого и соборного государства.

«К величайшему сожалению, эта независимость сейчас добывается в войне – борьбе за границу, суверенитет и политическую независимость как всей страны, так и отдельно взятых территорий. Нынешнее же агрессивное поведение России – яркое этому подтверждение», – отметил Давидюк.

Мол, сегодня Украине нужно «затаить дыхание» и таки дождаться решения по Томосу. Впоследствии начнется процесс объединения украинских церквей и переименования УПЦ МП как раз именно в Русскую православную церковь.

«Здесь появятся определенные вызовы. Когда будут голосовать общины, будет очень много провокаций со стороны России. Поэтому для людей очень важно не поддаваться на эти провокации, не отвечать так, как планирует Кремль. Взамен нормально, цивилизованным путем проводить голосование, переходить к большой Единой Поместной Украинской церкви и быть ее настоящими верующими», – подчеркнул эксперт.

К тому же он заметил: у болгар, грузин, румын и других государств есть своя собственная церковь. Зато украинцам пытаются вдолбить в головы, что это «раскол».

«Почему этого не должно быть? Если вы жертвуете средства в Украине, почему они завтра должны оказаться в Москве? Почему так происходит? Ведь церковь – это история о вере людей, а не про дома, мерседесы или деньги, отправленные в Москву», – подчеркнул Николай Давидюк.

Как сообщалось, на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы постановили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять решение об автокефалии. В частности, как отметил Президент Украины Петр Порошенко, без учета мнения Москвы.

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