Дочь Манафорта хочет сменить фамилию ради карьеры, – СМИ

Дочь Пола Манафорта заявила о намерении сменить фамилию, так как не желает, чтобы ее режиссерскую карьеру связывали с родительским «грязным бизнесом».
Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на NEW YORK POST.
По информации, родная дочь бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-политтехнолога бывшего президента Украины Януковича Пола Манафорта приняла решение сменить фамилию: 36-летняя Джессика Манафорт возьмет девичью фамилию своей матери – Бонд.
Джессика Манафорт уже подала документы в Верховный суд Манхэттена с просьбой разрешить ей сменить фамилию. Дочь политтехнолога отметила, что сделает это только для того, чтобы ее работу режиссера не ассоциировали с расследованием против отца.
Независимый кинорежиссер считает фамилию Бонд более пригодной. Кстати, она уже использовала фамилию матери в качестве псевдонима: в июле вышел новый фильм – «Рози», в титрах которого значится Джесс Бонд.
Напомним, дела Коэна и Манафорта: шесть основных вопросов.