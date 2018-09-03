Депутат признался, что эта Рада может принести пользу обществу только в случае принятия одного закона

Рада должна принять новый избирательный закон. На следующий же день после его принятия эту Раду надо досрочно распускать, потому что она только наносит вред Украине.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Аркадий Корнацкий.

Как сообщалось, народный депутат Аркадий Корнацкий сообщил, что написал заявление о выходе из фракции БПП.

«Ничего хорошего от очередной сессии ВР ожидать нам не стоит и не только потому, что входим в предвыборный период, и все в основном будут заниматься популизмом, а потому что в предыдущие три с половиной года этот парламент не сделал ничего, кроме вреда. Законодательство было очень несовершенным, очень коррупциогенным, а в течение последних трех с половиной лет еще больше ухудшилось и в дальнейшем будет ухудшаться», – отметил нардеп.

Господин Корнацкий считает, что вопрос избирательного законодательства является первоочередным для новой сессии Верховной Рады. По его словам, это единственный закон, который нужно принять, даже если он был бы несовершенным.

«На второй день после того, как будет принят избирательный закон, эту Раду надо досрочно распускать, потому что она ни на что не способна, кроме как на вред для Украины и украинского народа», – убежден Корнацкий.

Также, по его словам, только украинский народ, его представители возле Верховной Рады, на Банковой, могут заставить парламент проголосовать за новый избирательный закон.

«Меня очень насторожили слова Парубия о том, что нам нужно внести, нужно рассмотреть и возможно даже в течение двух пленарных недель. Он не сказал слова утвердить, а каждое слово политика высокого ранга, в данном случае спикера парламента, имеет очень большое значение», – прокомментировал гость программы.

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