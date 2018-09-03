Депутат Корнацкий выходит из фракции БПП

Народный депутат Аркадий Корнацкий сообщил, что написал заявление о выходе из фракции БПП.

Об этом он рассказал в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Напомним, что в 2017 году 92 народных депутата-миллионеры получили от государства компенсацию на оплату жилья или наем гостиничного номера. Об этом информирует КИУ. Среди депутатов, которые получили возмещение, является и г-н Корнацкий.

Нардеп уточнил, что уже подал заявление на выход из фракции.

«Сегодня это будет, пожалуй, последний эфир в этом статусе. Когда зачитают заявление о выходе из фракции БПП – это зависит от Парубия. Он обязан зачитать его на ближайшей сессии», – ответил г-н Корнацкий.

На вопрос ведущего, как отреагировали коллеги по фракции на информацию о написании заявления, народный депутат Юрий Луценко сказал, что, видимо, коллеги не были удивлены, потому что у Корнацкого была всегда своя позиция.

Как заметил ведущий, похожий разговор состоялся 1-2 года назад, но депутат не хотел выходить из фракции, чтобы не бросать округ. Однако гость программы отметил, что речь шла не о округ.

«Меня избирали под лозунгами БПП, и я за то, чтобы не развалить коалицию, пока не принят избирательный кодекс. Однако определенные события уже так достали, что такой статус уже не возможно продолжать, надо было определяться и переходить на другую сторону баррикад», – отметил г-н Корнацкий.

Также народный избранник уточнил, что в ближайшее время его нельзя будет увидеть ни в одной из фракций – он будет внефракционный.

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