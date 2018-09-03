Даже таблетки позеленели: Новые фото последствий химической катастрофы в Крыму

Из-за химических испарений в Армянске, на севере оккупированного Крыма, металлические предметы покрываются ржавчиной, а таблетки, находящиеся в упаковке, зеленеют.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Twitter странице RoksolanaToday & Крым.

Вероятно, осадки являются следствием испарений содержимого кислотонакопителя, который используется местным заводом, филиалом компании «Титановые инвестиции» (ранее «Крымский титан»).

«Таблетки лежали в тумбочке, запечатанные, окислились, в состав входит аскорбиновая кислота. Тумбочка стоит в Армянске. Здоровья вам и хорошего настроя! – с иронией комментирует фото автор поста.

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