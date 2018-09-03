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понедельник, 3 сентября, 2018, 13:27 Курьезы
Чтобы уберечь жену от волнений: в Британии мужчина похитил из морга мертвую тещу

Житель британского города Рочестер, графство Нью-Йорк, похитил из морга и похоронного бюро тело тещи.

Об этом сообщает Daily Mirror, пишет korrespondent.net.

Муж тайком от жены перевез тело умершей женщины в другую компанию, которая занимается похоронами.

Британец объяснил свой поступок тем, что владельцы первого бюро, в котором должны были организовать погребение, перестали выходить на связь. После тщетных попыток дозвониться в бюро, мужчина обратился в полицию. Но там также не помогли найти владелицу компании.

За несколько дней до намеченной даты похорон мужчина решил действовать необычным образом. Он украл тело и посреди белого дня перевез его в другую компанию. Таким образом мужчина пытался защитить жену от еще больших волнений.

Напомним, в Британии на свадьбе невеста сломала обе ноги во время танцев.
Великобританияморг
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2018-09-03 14:50 :22