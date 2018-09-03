Боевики обстреляли позиции ООС возле Крымского, Шумов и Водяного, потерь нет – штаб

В течение текущих суток, от 7-и до 18 часов российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, враг не применял.
В течение дня позиции сил ООС были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Шумы и Водяное.
Также указано, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение относительно огня в ответ.
«Потерь среди личного состава Объединенных сил во время обстрелов не допущено.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – резюмируют в штабе.