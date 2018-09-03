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понедельник, 3 сентября, 2018, 21:06 События
Боевики обстреляли позиции ООС возле Крымского, Шумов и Водяного, потерь нет – штаб

В течение текущих суток, от 7-и до 18 часов российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, враг не применял.

В течение дня позиции сил ООС были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Шумы и Водяное.

Также указано, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение относительно огня в ответ.

«Потерь среди личного состава Объединенных сил во время обстрелов не допущено.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – резюмируют в штабе.

 
обстрелыООСновости Украины
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2018-09-03 22:04 :23