Армия США приобрела новейший украинский 3D радар

Управления контрактами министерства обороны США получило от украинского государственного предприятия СЗТФ «ПРОГРЕСС» радиолокационную станцию для противовоздушной обороны.

Об этом сообщает портал Defese Blog, пишет Укринформ.

«Управление контрактами министерства обороны США получило от Украины радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что отправителем груза было государственное предприятие «Специализированная внешнеторговая фирма «ПРОГРЕСС».

Сама радиолокационная станция типа 36Д6М1-1 предназначена для обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей на средних и малых высотах в условиях интенсивного применения противником активных и пассивных помех.

Станция также способна с высокой эффективностью обнаруживать цели, летящие на больших высотах, и может использоваться как автономно, так и в составе автоматизированных систем управления ПВО/ВВС.

Отмечается, что ранее компания ООО «КИТ», связанная с Россией, неоднократно пыталась помешать поставкам украинской радиолокационной станции в Соединенные Штаты.

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