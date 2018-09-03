Адвокаты Тамразова обжаловали назначение ему 20-миллионного залога

Адвокаты экс-первого заместителя председателя правления «Укргаздобыча» и владельца издания «Инсайдер» Алексея Тамразова обжаловали в суде меру пресечения в отношении подзащитного в виде 20 миллионов гривен залога.

Об этом «Украинской правде» сообщили адвокаты Тамразова Виталий Коломиец и Николай Ореховский.

«Подана апелляция на определение об избрании меры пресечения в виде залога», – отметил Коломиец.

Юрист рассказал, что жалобу направили в Апелляционный суд Киева в понедельник, 3 сентября.

По словам Ореховского, защита считает это дело «притянутое за уши» и «сфальсифицированное», поскольку у прокуратуры нет никаких доказательств причастности Тамразова к тем схемам, о которых она заявляет.

Адвокат отмечает, что у подзащитного на его посту в «Укргаздобыче» даже полномочий таких не было, которые бы позволили ему совершать эти противоправные действия.

Как сообщалось, 28 августа Тамразов внес определенный судом залог в 20 миллионов гривен. По словам его адвокатов, такую внушительную сумму ему помогли собрать «неравнодушные друзья».

Тогда защита заявила, что обжалует залог, как только получит решение суда.

21 августа Генпрокуратура во второй раз задержала экс-первого заместителя председателя правления ПАО «Укргаздобыча» Алексея Тамразова, которого обвиняют в причастности к преступной схеме завладения сжиженным газом организацией экс-президента Виктора Януковича и его окружением.

23 августа Печерский районный суд Киева избрал для Тамразова залог в почти 20 миллионов гривен, который необходимо было внести в 5-дневный срок.

9 августа Тамразова задержали первый раз якобы во время попытки дать прокурору 200 тысяч долларов взятки.

По словам главы ГПУ Юрия Луценко, Тамразов якобы хотел, чтобы прокурор посодействовал в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

Алексей Тамразов занимал должность первого заместителя председателя правления ПАО «Укргаздобыча» с 2010 по март 2014 года.

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