12 тонн гуцульской брындзи представили производители на фестивале на Закарпатье

Вчера в Рахове прошел ХVІIІ гастрономический фестиваль-ярмарка «Гуцульская брындзя» – крупнейший гастрономический праздник края, имевший в этом году несколько рекордов и новаций.

Многолюдное шествие в сопровождении трембитарей, троистых музыкантов, конной группы и овцеводов прошло от центра города до главной сцены праздника в амфитеатре «Буркут».

В этом году в Рахов на фестиваль приехали тысячи гостей – это и туристы, отдыхающие на Закарпатье, и гости из соседних областей и из зарубежья. Производителей уникального продукта – овечьей брындзи, первой среди украинских продуктов претендующей на получение европейской марки географического указания, – приехало на фестиваль около пяти десятков. Они привезли в Рахов 12 тонн брындзи.

«Я в восторге от уровня профессионализма в организации этого праздника и энтузиазма участников, – отметил во время открытия праздника руководитель сектора сельского хозяйства представительства Европейского Союза в Украине Бен Кристиан Хелл. – Высокогорный карпатский сыр-брындзя – это продукт с экономическим потенциалом и значением для развития традиционного ремесла, передающегося из поколения в поколение. Поддержка и популяризация его производства – большое дело».

В этом году на фестивале впервые провели конкурс на лучшую гуцульскую овечью брындзю с участием французских, итальянских и отечественных экспертов. На их усмотрение было представлено 13 образцов: девять молодых нынешних сыров и четыре прошлогодних выдержанных. Победу в конкурсе одержали производители из Лазещины, Черной Тисы и Рахова.

Кстати, по словам производителей и продавцов, цены с прошлого года на главный продукт фестиваля почти не поднимали. Следовательно, стоимость килограмма настоящей гуцульской брындзи колебалась в пределах 90-150 гривен, – сообщают в Закарпатской ОГА.

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