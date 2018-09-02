Захарченко хоронят в закрытом гробу. На кладбище он будет лежать «в компании» Гиви и Моторолы

В 09:00 2 сентября в Донецке началась церемония прощания с убитым 31 августа главой так называемой «ДНР» Александром Захарченко.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на депутата Госдумы РФ Александра Ющенко.

Александра Захарченко похоронят на кладбище «Донецкое море» рядом с Михаилом Толстых (Гиви) и Арсением Павловым (Моторола).

На церемонию прощания прибыли представители РФ, Абхазии, Южной Осетии, т.наз. «ЛНР».

По данным российских СМИ, в мероприятии должны принять участие Сергей Аксенов, Леонид Пасечник и Наталья Поклонская.

Также, как сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на сепаратистские и российские СМИ, убитого в пятницу главу боевиков ОРДО Александра Захарченко хоронят в Донецке в закрытом гробу.

Прощание с Захарченко проходит в Донецком театре оперы и балета.

На мероприятии присутствуют и.о. главы «ДНР» Дмитрий Трапезников, глава так называемого парламента группировки Денис Пушилин, президент самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Также на церемонию пришел «министр доходов ДНР» Александр Тимофеев, который получил ранения после взрыва в ресторане «Сепар».

«Несмотря на ранения в области головы, Тимофеев появился на церемонии прощания в окружении других членов незаконных вооруженных формирований», – пишут «Новости Донбасса».

По информации издания, на похороны Захарченко сказали приходить бюджетникам и студентам. Кроме того, организованы автобусы.

Как сообщалось, 31 августа главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко был убит в результате взрыва в центре Донецка. Впоследствии в «ДНР» заявили, что в результате взрыва погибли двое человек, девять – пострадали.

На экстренном заседании «правительства» боевиков ОРДО объявили, что временно исполняющим обязанности главаря боевиков ОРДО станет так называемый «первый вице-премьер» Дмитрий Трапезников.

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