Иран строит в Сирии ракетный завод под прикрытием российской ПВО, – The Times

Компания ImageSat International зафиксировала на спутниковых снимках строительство Ираном ракетного завода в Сирии в зоне действия российских систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Times.

Речь идет о строительстве ракетного завода и военной базы возле города Банияс, что на западе Сирии. Эту территорию держат под контролем российские ПВО С-400.

Кроме того стало известно, что Иран отправил повстанцам в Ирак ракеты, способные долететь до израильского города Тель-Авива или Эр-Рияда – столицы Саудовской Аравии.

Иран вместе с Россией оказывает Башару Асаду решающую поддержку в ходе семилетней войны в Сирии, которая началась как гражданская.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году после «Арабской весны» и акций протестов против президента страны Башара Асада. По данным ООН, гражданская война в Сирии стоила жизни 400 тысячам людей и заставила 5,6 млн сирийцев бежать из своей страны.

#BREAKING: New @imagesatint images reveal Iran is building a new surface-to-surface missile factory in #Syria pic.twitter.com/dN6mxfJ2pW