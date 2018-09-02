YouTube заблокировал трансляцию похорон Захарченко

YouTube заблокировал видео трансляции с похорон главы группировки «ДНР» Александра Захарченко российского телеканала «Царьград» и сепаратистского «Оплот ТВ».

Об этом сообщают Новости Донбасса.

В заблокированной трансляции «Царьград» указано, что это сделано по требованию Universal Music Group (UMG).

Точная причина блокировки неизвестна. В большинстве случаев видеохостинг блокирует видео за нелицензионное использование контента. С целью защиты авторских прав политика предусматривает блокировку YouTube аудио, видео и изображений, которые используются без согласия владельца авторских прав.

«Царьград» и «Оплот ТВ» вели на своих каналах в YouTube идентичные трансляции с места прощания с Захарченко.

Напомним, что за последние дни российский государственный медиахолдинг ВГТРК выпустил не менее 30 сюжетов о гибели Захарченко и ни одного – о годовщине теракта в Беслане

2 сентября в Донецком театре оперы и балета прошла церемония прощания с Захарченко. Главарь группировки погиб во время взрыва в ресторане «Сепар» 31 августа. В результате взрыва также погиб его охранник, а «министр доходов» получил тяжелые ранения. Несмотря на это, Тимофеев появился на похоронах главы группировки.

«ДНР» организовала приезд сотрудников бюджетных организаций и студентов на похороны Захарченко.

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