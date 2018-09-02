Врачи предупреждают: кому противопоказано есть помидоры

Несмотря на пользу томатов для организма человека: витамины, минеральные вещества, антиоксиданты, есть те, кому стоит воздержаться от употребления этого продукта.

Об этом сообщает «24apteka».

В список людей, которым противопоказано есть помидоры входят:

1. Люди, которые страдают от гастрита, острого панкреатита, либо имеют повышенную кислотность и язву желудка.

2. Осторожно есть плод стоит аллергикам.

3. При наличии камней в желчном пузыре, потому что помидоры обладают сильным желчегонным действием.

4. Вызвать сильные боли и навредить людям с больными суставами, может концентрация щавелевой кислоты, которая содержится в помидорах.

5. Маринованные помидоры противопоказаны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, особенно при гипертонии, из-за высокого содержания соли.

Сочетать помидоры с мясом, рыбой, хлебом и яйцами, или запивать еду томатным соком, также не стоит делать для нормального пищеварения.

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