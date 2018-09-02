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воскресенье, 2 сентября, 2018, 10:07 Спорт
Впервые в истории две украинские теннисистки пробились в 1/8 финала US Open

Леся Цуренко уверенно преодолела третий раунд US -2018 и вышла в 1/8 финала, где кроме нее сыграет еще одна украинка - Элина Свитолина.

Подобных результатов в украинском женском теннисе еще не было, сообщает btu.org.ua.

За время выступлений на US Open украинки лишь четыре раза доходили до четвертого раунда. Впервые подобное достижение покорилось Юлии Вакуленко в 2007 году. За два года Катерина Бондаренко сумела даже улучшить его – она дошла до четвертьфинала. В 2016 году дошла до четвертого раунда Леся Цуренко, а в 2017 – Элина Свитолина.

В этом же году две лучшие украинские теннисистки вместе дошли до 1/8 финала. Следовательно, среди 16-ти лучших теннисисток US Open сразу две украинки.

В четвертом раунде Леся Цуренко (№ 36) сыграет против 19-летней чешки Маркеты Вондроушовой (№ 103) , а Элина Свитолина (№ 7) – против латышки Анастасии Севастовой (№ 19).

 
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