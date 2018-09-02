Во Львове «заминировали» торговый центр

Во Львове правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра на ул. Под Дубом.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская.

«Сегодня, 2 сентября, около 17.00 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что торгово-развлекательный центр на улице Под Дубом во Львове заминирован. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб», – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, правоохранители проведут эвакуацию людей и обследуют помещения здания, а также прилегающую территорию. Они просят граждан отнестись к этому с пониманием.

Личность анонима устанавливается.

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