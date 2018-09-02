В итальянском музее полячка ножом убила библиотекаря и ранила 3 посетителей

В итальянском городе Каннето-суль-Ольо женщина с ножом набросилась на посетителей муниципального музея, в результате чего один человек погиб, трое раненых и травмированных.

Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на La Gazzetta di Mantova.

Женщина вошла в музей якобы как обычная туристка, но вскоре она начала кричать, вытащила два кухонных ножа и начала бить ими посетителей. От полученных ран умерла библиотекарь музея Паола Беретта, говорится в сообщении.

Один человек получил травмы, поскольку выпал из инвалидного кресла, убегая от нападавшей. Угрозы для жизни еще двух раненых мужчин нет.

После этого нападающая вышла на улицу и попыталась ударить ножом прохожих.

Вскоре ее задержали. Это 58-летняя опекунша из Польши Барбара Чмуржинска, мотивы ее действий выясняются.

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