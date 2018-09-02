В Украине резко подскочат цены на бензин: когда и на сколько

Осенью в Украине может подорожать на 1 гривну за литр бензин марки А-95. Если доллар продолжит расти, цена будет увеличиваться соответственно.

Об этом сообщили эксперты рынка «Обозревателю».

Так, по словам экс-президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов украины Леонида Косянчука, бензин может подорожать на 1,5-1,6%.

«Гривна потеряла 5,3%, оптовый сегмент отреагировал удорожанием на 4,5%. Это нормально, очень большая валютная составляющая. А розничный рынок отреагировал лишь на 2,9%. То есть еще на 1,5-1,6% может подорожать бензин на АЗС», - сообщает Леонид Косянчук

В то же время аналитик «Альпари» Максим Пархоменко считает: если сейчас бензин марки А-95 продается примерно по цене 31 грн/л, осенью его стоимость увеличится до 32 грн/л.

«Способствовать этому будет снижение курса гривни в осенний период. В то же время, в случае роста цены на нефть на мировом рынке, повысятся цены и в рознице», - уверен Максим Пархоменко

Косянчук пояснил, что сети автозаправочных станций зарабатывают в первую очередь на крупных объемах продаж. Есть условно постоянные расходы, такие как содержание самих сетей, зарплаты работникам, налоги, транспортировка и т. д. Все это непосредственно влияет на стоимость бензина. Чем меньше топлива продается, тем выше будут цены.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.