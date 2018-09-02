В столице Турции провели службу по жертвам Голодомора и зажгли «свечу памяти»

В Анкаре состоялась литургия в память о жертвах Голодомора и траурная акция «Зажги свечу памяти».

Поминальное богослужение провел священнослужитель Вселенского патриархата архимандрит Харлампий, сообщает Укринформ.

«По благословению Архиепископа Константинополя – Нового Рима и Вселенского Патриарха Его Святейшества Варфоломея материнская церковь снова обращается к вам, чтобы разделить с вами печаль, вызванную Голодомором 1932-1933 годов – одним из величайших злодеяний ХХ-го века», – обратился к собравшимся архимандрит.

Он подчеркнул, что это богослужение, проведенное совместно с местной украинской православной общиной и представителями разных народов в Анкаре, является проявлением солидарности с украинцами по всему земному шару в молитвенном поминовении миллионов жертв Голодомора, погибших в результате искусственно организованного советским коммунистическим режимом голода.

На богослужении присутствовали представители украинской общины в Анкаре, украинские и иностранные дипломаты, в частности посол Грузии в Турции Ираклий Коплатадзе, посол Литвы Аудриус Брузга, посол Мальты Кармел Вассало, представители посольств США, Польши, Финляндии. Мероприятие посетили председатель генерального центра взаимопомощи и культуры крымских тюрков Турции (кримскотатарской диаспоры Турции) Мукремин Шахин, президент Ассоциации дружбы с Украиной Али Бойдак.

Присутствующие также приняли участие в траурной акции «Зажги свечу памяти».

«С каждым годом все отдаленнее становится эта трагическая страница нашей истории, но боль от этого меньше не становится. Очень символично, что Турция – первая зарубежная страна, где проводится акция «Зажги свечу памяти»... Сегодня эту акцию поддерживает большинство стран мира. Это значит, что правду нельзя скрыть. Сегодня более 15 мировых парламентов признали Голодомор геноцидом», – сказал посол Украины Андрей Сибига, отметив. что это первое богослужение на украинском языке в Анкаре.

Глава украинского диппредставительства в Анкаре анонсировал издание на турецком языке двух книг о Голодоморе. «Мы должны называть вещи своими именами: Голодомор был геноцидом, искусственно созданным голодом, имевшим целью уничтожение миллионов людей. 24 ноября, в День памяти жертв голодоморов, мы будем презентовать труды украинского историка Станислава Кульчицкого и профессора международного права Владимира Василенко», – сообщил посол.

Как известно, 1 сентября 2018 года, за 85 дней до Дня памяти жертв Голодомора, Украина и мир начали чествовать погибших во время геноцида 1932-1933 годов украинцев.

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