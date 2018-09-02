В Сомали террорист-смертник атаковал правительственное здание: 3 погибших, 14 - раненых

В воскресенье в столице Сомали террорист-смертник атаковал правительственное здание в центре города: в результате взрыва разрушена школа, расположенная неподалеку.

Об этом сообщает ВВС.

Взрывчатка была заложена в автомобиль, которым управлял смертник. Пока полиция сообщает о трех погибших и 14 раненых. Повреждения получили по крайней мере шесть детей.

Взрыв также задел несколько жилых домов и мечеть, расположенные неподалеку.

По данным местных властей, трое погибших – солдаты, которые ценой собственной жизни смогли помешать смертнику проехать на территорию правительственного здания.

«Мы занимались повседневной работой, когда произошел взрыв, – говорит Ракия Мохамед Али. – Я спрятался под столом. Я слышал большое количество выстрелов у ворот. Когда я вышел, то увидел раненых, лежащих на земле, другие были мертвыми».

Ответственность за теракт на себя взяла радикальная исламистская группа Джамаат Аш-Шабааб.

Сомали переживает нестабильность с 1991 года, когда местное правительство, которым руководили военные, было смещено.

После этого в стране началась гражданская война между местными военачальниками, которые постоянно конкурируют друг с другом, и двумя северными регионами – Сомалилендом и Пунтлендом, которые фактически отделились от Сомали.

Большая часть страны является зоной боевых действий.

В 2012 году при поддержке ООН в Сомали появилось «правительство единства». Джамаат Аш-Шабааб была вытеснена из многих городов, но до сих пор контролирует территорию в сельской местности. Время от времени группа совершает нападения на военные объекты и населенные пункты.

В прошлом году в столице Сомали произошел взрыв, от которого погибли по меньшей мере 500 человек. Нападение совершил один из вероятных руководителей Джамаат Аш-Шабааб. В феврале его приговорили к смертной казни.

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