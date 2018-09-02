В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве известного исследователя Голодомора Шитюка

В Николаеве задержали злоумышленника, причастного к убийству ученого, исследователя Голодомора, профессора университета им.Сухомлинского Николая Шитюка.

Об этом вечером 2 сентября сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в т.ч. отмониторили большое количество видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных в разных заведениях в районе дома, где было совершено убийство. В результате правоохранители установили личность злоумышленника и вычислили возможные места его пребывания. 25-летнего жителя Николаевского района полицейские задержали на остановке общественного транспорта, когда тот собирался ехать в город», – сообщили в полиции.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

«С его слов, смертельные ножевые ранения он нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей ссоры на почве личных взаимоотношений», – отметили правоохранители.

По данным полиции, с места происшествия преступник забрал некоторые вещи потерпевшего, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

«Проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.115 УК «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает наказание от лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Орудия преступления – ножи изъяты и направлены на проведение экспертизы», – говорится в сообщении НП.

О том, что Николай Шитюк был найден убитым, стало известно 1 сентября.

В полиции отметили, что труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен в квартире по пр. Центральному. На теле 65-летнего потерпевшего эксперты обнаружили многочисленные ножевые ранения в область шеи, спины и груди.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, комментируя информацию о смерти Шитюка, заявил о возможном «российском следе».

Николай Шитюк – академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.

С 2008 года возглавлял Учебно-научный институт истории и права Николаевского национального университета имени Василия Сухомлинского.

Среди основных трудов: «Голод-геноцид 1932-1933 рр. на территории Николаевщины: взгляды историков, очевидцев, архивные материалы» и «Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Николаевская область».

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