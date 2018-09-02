В матче седьмого тура Премьер-лиги львовские «Карпаты» в Киеве обыграли «Динамо»

Сегодня, 2 сентября, львовские «Карпаты» побывали на главном стадионе страны – НСК «Олимпийский». Соперником «львов» в игре седьмого тура чемпионата Украины сезона-18/19 было киевское «Динамо». Игра завершилась сенсационной победой галичан со счетом 2:0.

Футбол. Мужчины. Премьер-лига 2018/2019. Матч 7-го тура

«ДИНАМО» (КИЕВ) – «КАРПАТЫ» (ЛЬВОВ) – 0:2 (0:2)

2 сентября. Начало – 19:30. Киев. НСК «Олимпийский». Солнечно. +25°С.

Арбитр – Александр Дердо (Черноморск, Одесская обл.).

Ассистенты арбитра : Дмитрий Козорезов (Сергеевка, Одесская обл.), Денис Марченко (Чернигов).

Четвертый арбитр – Андрей Коваленко (Полтава).

Делегат ФФУ – Андрей Прохорович (Сумы).

Наблюдатель арбитража – Игорь Покидько (Полтава).

«ДИНАМО»: Бойко, Че Че (Калитвинцев, 71), Вербич, Шапаренко, Цыганков, Пиварич (Сидклей, 25), Бурда, Буяльский, Кадар, Супряга, Кендзера.

Запасные: Бущан, Сидорчук, Шепелев, Шабанов, Русин.

Главный тренер – Александр Хацкевич.

«КАРПАТЫ»: Кучинский, Мирошниченко, Ковтун, Мегремич, Лебеденко, Эрбес, Ди Франко, Швед (Клец, 67), Мякушко, Карраскаль (Бородай, 58), Гуцуляк (Вербный, 76).

Запасные: Пеньков, Варгас, Мендес, Де Камарго.

Главный тренер – Жозе Мораиш.

Голы : Швед, 19, 45+2.

Предупреждения : Бурда, 75, Калитвинцев, 88 – Мегремич, 27, Карраскаль, 46, Гуцуляк, 76, Вербный, 81, Кучинский, 88.

Удаление : Мегремич, 56 (второе предупреждение).

«Карпаты» приехали в Киев после обидного поражения от «Арсенала». В конце концов, динамовцы также имели проблемы в последних поединках – «Аякс» выбил их из Лиги Чемпионов, а «Черноморец» добыл очко в конце игры. Жозе Мораиш внес определенные коррективы в стартовый состав – Алексей Гуцуляк вышел на позиции чистого форварда, Карраскаль сместился глубже, а Швед с Мякушко оказались на фланге атаки, пишет Информационный центр ФК «Карпаты».

«Динамо» могло забивать уже на старте игры: после острого прострела и рикошета от Мегремича, Супряга с метра попал в штангу. Правда, эпизод был очень динамичный, и форварду киевлян пришлось буквально дотягиваться до мяча.

Огрызнулись и гости. Оборона «Динамо» не уследила за Карраскалем, который перехватил круглого и сильно пробил в противоход Бойко – голкипер киевлян отбил ногами, а с добиванием колумбийца уже справились защитники. Но со второй попытки «Карпаты» забили и опять не обошлось без помощи соперника. Вербич отдал великолепный пас на Мякушко, который сбежал от Бурды и прострелил на дальнюю штангу – Швед был сам и сильно пробил под перекладину.

«Динамо» тут же бросилось вперед, нагружая защитников и Кучинского самыми разнообразными передачами, прострелами и ударами. Кипер «Карпат» держался, защита не отставала. И когда уже казалось, что арбитру пора объявлять перерыв, подопечные Жозе Мораиша забили во второй раз. Карраскаль оказался один на фланге, легко отдал на ход Шведу, который элегантно убрал оппонента и смачно пробил в дальний угол. Бойко был бессилен – 0:2 в пользу «Карпат».

Второй тайм начался с огромного количества свистков – все они были в сторону ворот «Карпат». Динамовцы атаковали большими силами, и гостям пришлось держать оборону, а Кучинскому крутиться как белка в колесе. Чтобы стало еще интереснее, главный судья Дердо решил оставить карпатовцев в меньшинстве. Гости сыграли не лучшим образом, когда отдавали передачу назад, Мегремичу пришлось догонять Русина. И босниец догнал, корпусом оттеснил соперника и чисто достал круглого ногой. Свисток, вторая желтая, красная...

Так трудно молодой львовской команде, пожалуй, еще никогда в жизни не было: из опытных на поле остался лишь один Кучинский. А судьи продолжали "судить": Кадар локтем вырубает Гуцуляка – штрафной в пользу «Динамо». За несколько минут уже Эрбес ЧИСТО отбирает мяч у Шапаренко на грани штрафной зоны – свисток, опасный штрафной, перекладина.

«Карпаты» играли без атаки. Вместо Карраскаля, Шведа и Гуцуляка вышли Бородай, Клец и Вербный – каждому из них пришлось быстро и качественно закрыть свою позицию, с постоянной и максимальной страховкой своих партнеров. Пришлось делать все, что можно – выгрызать результат всеми разрешенными методами, проявлять львиный характер и карпатовский дух.

Есть первая победа Жозе Мораиша в украинском чемпионате. Победа, которая навсегда войдет в историю украинского футбола, ведь «Карпаты» впервые победили «Динамо» на выезде в два мяча. Браво, львы!

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