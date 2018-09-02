В Германии обсуждают совместный памятник полякам, русским, белорусам и украинцам

В Германии развернулась дискуссия по поводу установки памятника жертвам гитлеровских войск в Восточной Европе.

Об этом пишет DW.

В Германии до сих пор нет памятника жертвам Второй мировой, погибшим от немецкой агрессии на востоке Европы.

В коалиционном соглашении немецкого федерального правительства между правящими консерваторами из блока ХДС/ХСС и социал-демократами выражено стремление «в диалоге с восточноевропейскими соседями» напомнить о «всех жертвах германской войны на уничтожение на Востоке».

В настоящее время возникла дискуссия, как реализовать эту идею: устанавливать ли отдельные монументы народам, убитым нацистами или нужен общий памятник полякам, русским, белорусам и украинцам.

Возведение монумента лишь польским жертвам породит желание создать памятник жертвам среди россиян, белорусов и украинцев, говорят историки.

Напомним, община Герксгайм-ам Берг немецкой земли Рейнланд-Пфальц решила, что, несмотря на скандал, оставит в местной церкви колокол, связанный с эпохой национал-социализма.

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