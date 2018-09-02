В Афганистане разбился вертолет с тремя украинцами на борту

В Афганистане на базе афганских ВС на территории лагеря «Шахин» разбился вертолет МИ-8 с тремя гражданами Украины – членами экипажа.

Как сообщает NewsМaker.md со ссылкой на заявление Органа гражданской авиации Молдовы, вертолет с регистрационным номером ER-MHR принадлежал молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter.

«На борту вертолета находились трое членов экипажа – граждане Украины и 11 пассажиров – граждане Афганистана. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли двое членов экипажа и десять пассажиров», – говорится в сообщении.

Вертолет упал около 7:30 по местному времени. Местом его назначения была провинция Фарьяб.

По словам афганских чиновников, причиной аварии стали технические неполадки.

По факту начато расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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