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воскресенье, 2 сентября, 2018, 21:00 События
В Афганистане разбился вертолет с тремя украинцами на борту

В Афганистане на базе афганских ВС на территории лагеря «Шахин» разбился вертолет МИ-8 с тремя гражданами Украины – членами экипажа.

Как сообщает NewsМaker.md со ссылкой на заявление Органа гражданской авиации Молдовы, вертолет с регистрационным номером ER-MHR принадлежал молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter.

«На борту вертолета находились трое членов экипажа – граждане Украины и 11 пассажиров – граждане Афганистана. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли двое членов экипажа и десять пассажиров», – говорится в сообщении.

Вертолет упал около 7:30 по местному времени. Местом его назначения была провинция Фарьяб.

По словам афганских чиновников, причиной аварии стали технические неполадки.

По факту начато расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.
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2018-09-02 21:57 :05