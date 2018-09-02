Уолкер: Администрация Трампа готова идти дальше в поставках летального оружия украинским ВСУ

США готовы расширить поставки оружия Украине, чтобы усилить ее военно-морские и воздушные силы в условиях продолжения российской агрессии.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Уолкер в интервью изданию The Guardian, передает «День».

«Они каждую неделю теряют солдат, защищая свою страну. И поэтому в этом контексте для Украины естественно наращивать военную мощь, заниматься самообороной, и естественно искать помощи, и естественно, что другие страны должны им помочь. И, конечно, они нуждаются в летальном оружии, потому что их убивают», – сказал Волкер.

По его словам, антироссийские настроения в Украине растут с каждым месяцем.

«Он дал понять, что администрация Трампа была «абсолютно» готова идти дальше в поставках летального оружия украинским Вооруженным Силам, чем противотанковые ракеты, которые были поставлены в апреле», – пишет издание.

«Мы можем разговаривать с Украиной, как и с любой другой страной о том, что им нужно. Я думаю, что будет дискуссия о военно-морском потенциале, потому что, как вы знаете, их флот в основном был захвачен Россией. И поэтому им нужно восстановить военно-морской флот, и они имеют очень ограниченный воздушный потенциал. Я думаю, нам придется рассмотреть противовоздушную оборону», – отметил Волкер.

Речь идет о наращивании сил и средств противовоздушной обороны, современных средствах радиоэлектронной борьбы, сфере медицинской помощи, вооружения для Военно-морских сил. Конкретные договоренности относительно количеств еще обсуждают.

Напомним, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, в котором предусмотрено 250 миллионов долларов на обеспечение безопасности Украины.

Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривал выделение 350 миллионов долларов для оказания безопасной помощи Украине и меры по противостоянию российской агрессии.

Источник: Европейская правда

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