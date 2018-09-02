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воскресенье, 2 сентября, 2018, 22:27 Мир
Ученые обнаружили «климатическую бомбу»

Ученые Йельского университета выяснили, что в Арктике, под верхним слоем морской воды, находятся большие объемы теплой и соленой воды. Исследователи считают, что рано или поздно она поднимется на поверхность океана и приведет к катастрофическому таянию полярных льдов.

Об этом сообщает издание Science Alert, информирует news.enovosty.com.

По словам океанографов, потепление глубинных вод наблюдается в канадском морском бассейне. В период с 1987-го по 2017 год количество тепла в теплых слоях океана удвоилось. Это явление связано с аномальным нагревом поверхностных вод в северной части Чукотского моря, которое питает арктические воды к северу от Канады. Изменение климата способствует исчезновению льдов между Чукоткой и Аляской, воды подвергаются прямому воздействию солнечного излучения и перемещаются на север при помощи ветрового потока, называемого круговоротом Бофорта.

 

По мере того как нагретая вода поступает в Арктику, она опускается на глубину, ниже холодного слоя. Исследователи считают, что это необратимый процесс и в будущем теплый слой должен подняться на поверхность. Конкретные последствия предсказать сложно, однако ученые уверены, что это точно приведет к истончению и исчезновению многолетнего льда.
наукаклиматновости мира
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