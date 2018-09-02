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воскресенье, 2 сентября, 2018, 21:51 Мир
Ученые натолкнулись на следы древних существ

Спелеологи из России, Франции и Швейцарии во время экспедиции на территории горного массива Чульбаир в Узбекистане обнаружили в районе глубокой пещеры Бой-Булок несколько цепочек следов динозавров.

Об этом сообщает Знай со ссылкой на зарубежные СМИ.

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Основная цель экспедиции заключалась в объединении пещер Бой-Булок и Александра Вишневского в одну масштабную карстовую систему.

Однако в ходе проведения этих работ специалисты случайно наткнулись на цепочки следов динозавров.

«Завершилась международная экспедиция на юг Узбекистана, на плато Чульбаир, в ней приняло участие 25 спелеологов из России, Франции и Швейцарии. Нами было продолжено исследование пещеры Бой-Булок и пещеры имени Александра Вишневского с целью их объединения в единую гигантскую карстовую систему. Также мы обнаружили несколько цепочек следов динозавров над пещерой Бой-Булок, на этом массиве мы целенаправленно искали их несколько лет, и в этом году обнаружили, можно сказать, случайно», – сообщил руководитель экспедиции, председатель Екатеринбургского клуба спелеологов Вадим Логинов.

Ранее они пытались обнаружить их присутствие в этой пещере, но все попытки оказались тщетными, поэтому недавнее открытие стало ценным «побочным эффектом» экспедиции. Кроме того, спелеологи нашли новые ходы, превышающие два километра в длину, а также определили три ведущих направления, пригодных для дальнейших работ по соединению пещер.

Одно из направлений является просторной галереей, соединяющей верхние и нижние этажи двух пещер.

«Один из интереснейших направлений представляет из себя большую новую галерею, которую начали исследовать уже в последние дни экспедиции. По нашему предположению, галерея соединяет нижние этажи пещеры Вишневского и верхние этажи пещеры Бой-Булок», – пояснил Логинов.

 
наукадинозаврыновости мира
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2018-09-02 21:57 :01