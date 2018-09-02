Торжественная линейка едва не закончилась для киевских школьников больницей

Пяти ученикам стало плохо на школьной линейке Киеве, а одному старшекласснику пришлось оказать медицинскую помощь.

Об этом сообщает «Вечерний Киев».

В субботу, 1 сентября, по случаю Дня знаний и начала нового учебного года, многие школы столицы провели школьные «линейки». В школе Шевченковского района во время торжеств состоялся неприятный инцидент.

Сказались слишком долгая церемония и сильная жара – четырем детям стало плохо, а один подросток потерял сознание и упал на асфальт. Мальчика облили холодной водой, а взрослые вызвали «скорую».

Напомним, что на днях и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советовала школам отказаться от проведения «линеек» именно из-за того, что дети часто теряют сознание во время торжеств.

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